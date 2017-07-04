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04 Temmuz 2017 12:39

Sıcaktan etkilenen martı ve baykuş hayata döndü

Kocaeli’ de vatandaşlar tarafından sokakta bulunan ve uçamayacak durumda olan martı ve baykuş, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hayata döndü.

Sıcaktan etkilenen martı ve baykuş hayata döndü

04 Temmuz 2017 12:39


Martı ve Baykuş Büyükşehir ekipler tarafından Kandıra yolu üzerinde bulunan Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi. Martının ve Baykuşun sıcak havalardan etkilendiği tespit edildi.


Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sadece sokak hayvanlarına değil, bir şekilde yaralanmış diğer hayvanlara da kol kanat geriyor. Bu kapsamda duyarlı vatandaşlar tarafından yolda bulunan martı ve baykuş da Merkez tarafından sahiplendi.


Merkeze getirilen iki hayvan, uzman veterinerler tarafından acil bir şekilde kontrolleri yapıldı. İlk tetkikleri yapılan martının sağlık durumu hakkında incelemeler yapıldı. Yapılan incelemenin ardından sıcaktan bayıldığı anlaşılan martının tedavisi yapıldı. Durumu gözlemlenen martı sağlığına kavuşana kadar misafir edileceği alana götürüldü.


Baykuş’ta yapılan ilk müdahale sonrasında herhangi bir kırığı olmadığı tespit edildi. Sıcak çarpması nedeni ile rahatsızlık geçirdiği anlaşılan baykuşun da gerekli tedavileri yapılarak gözetim alanına bırakıldı.


Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, doğada zarar gören hayvanları fark ettiklerinde, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirebileceklerini belirterek duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.




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