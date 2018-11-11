Sıfır Atık projesi KOÜ'de anlatıldı

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda gerçekleştirilen Sıfır Atık Projesi çalışmaları Kocaeli Üniversitesi'nde anlatıldı.

İl bazında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında Kocaeli Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerine seminer verildi. Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü'nün ev sahipliğinde Baki Komsuoğlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen semineri 500 kişilik öğrenci grubu takip etti. Kocaeli Üniversitesindeki öğretim görevlileri ve öğrencilere aktarılması amacıyla verilen seminerde, Sıfır Atık Projesi, iklim değişikliği ve etkileri ile tasarruf yöntemleri konuları işlendi.

Yapılan seminerde sunum yapan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden Çevre Yüksek Mühendisi Banu Saygın Çeliker, “İsrafın önlenmesi noktasında atıkların oluşumunun en aza indirgenmesini gerekiyor. Başta ambalaj atıkları olmak üzere kullanılmış kızartmalık yağlar, elektronik atıklar ve atık pillerin ayrı toplanmasının ülke ekonomisine olan katkısı azımsanmayacak şekilde büyüktür” dedi.

Çevre konusunda çalışmalar yürüten TEMA Vakfı İl Temsilcisi Nermin Tol, “Atıkların doğaya rastgele bırakılması, kullan-at gibi düşüncesizce yapılan davranışlar sebebiyle insan eliyle doğa kirleniyor. Bunun sonucunda iklim değişiklikleri meydana geliyor. Buna karşın tasarruf tedbirleri günlük hayatımızda her daim uygulanması gerekiyor. Çevrenin ve doğanın bizlere bir emanet olduğu bilinciyle hareket ederek, temiz bir şekilde gelecek nesillere teslim etmemiz gerekiyor” diye konuştu.