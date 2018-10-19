Silah kaçakçılarına büyük darbe: 25 gözaltı

Kocaeli'de silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen 25 kişi Kocaeli, Sakarya, İstanbul ve Kastamonu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan adli makamlara sevk edilen 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'de yasa dışı silah ticareti yapıldığını tespit eden Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen 25 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından Kocaeli'nin İzmit, Kartepe ve Gölcük ilçelerinde; Sakarya'nın Adapazarı, Hendek, Akyazı ve Sapanca ilçelerinde; İstanbul'un Pendik ilçesinde ve Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde 16 Ekim'de yapılan eş zamanlı operasyonda 25 şahıs gözaltına alındı.

Şahıslardan 5'i tutuklandı

Gözaltına alınan şahısların yapılan üst ve ev aramalarında değişik çap ve markalarda toplam 18 adet tabanca, 20 adet şarjör, 2 bin 36 adet değişik çaplarda tabanca fişeği, 4 adet av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca ve 2 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şahıslardan H.S, A.K, H.A, A.D, A.Ö, F.B, M.Y. ve E.H. isimli 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyedeki ifadeleri sonrasında hakim karşısına çıkartılan şahıslardan H.S, A.K, H.A, A.D, A.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilirken F.B, M.Y. ve E.H.'nin serbest bırakılmasına karar verildi.