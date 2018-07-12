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12 Temmuz 2018 11:34

Silahla başından vurulmuş halde bulunan adam hastaneye kaldırıldı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde başından silahla vurulmuş halde bulunan 45 yaşındaki Ercan D.

Silahla başından vurulmuş halde bulunan adam hastaneye kaldırıldı

12 Temmuz 2018 11:34

adlı şahıs, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.


Olay, İzmit Malta Mahallesi Halk Caddesi ve Doğa Caddesi birleşiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 45 yaşındaki Ercan D., 41 EN 352 plakalı aracın yanında başından silahla vurulmuş halde bulundu. Yerde hareketsiz halde yatan birini gören vatandaşlar, durumu derhal sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Ercan D.’yi ağır yaralı olarak Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavisi süren şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Ağır yaralanan adamın yanında bulunan silahın ise seri numaralarının silinmiş olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.




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