Silahlı kavgada ağır yaralanan adam 21 gün sonra hayatını kaybetti

Kartepe’de alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada husumetlisinin silahından çıkan kurşunlarla 2 oğlu ile birlikte yaralanan 21 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olay, 9 Mayıs’ta Kartepe Dumlupınar Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde bulunan bir büfede meydana geldi. İddialara göre kiracı Ahmet H. ile mal sahibi Coşkun Ç. arasında daha önceden alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunuyordu. Kiracı Ahmet H. oğulları Muhammet ve Bayram H. ile mal sahibi Coşkun Ç.’nin büfesine gelerek bıçakla saldırdı. Dükkan sahibi Coşkun Ç. ise dükkanda bulunan silahını ateşleyerek, baba ve 2 oğlunu yaraladı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Başiskele’de bulunan özel bir hastaneye, Kocaeli Devlet ve Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan dükkan sahibi Coşkun Ç.’yi yakalamak için Kocaeli Asayiş Şube ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheli Coşkun Ç., ifadesinde kiracıları olan baba ve oğullarından 30 bin TL alacaklı olduğu ve bunun için aralarında husumet bulunduğun söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Silahla ağır yaralanan baba Ahmet H. tedavi gördüğü hastanede 21 gün sonra hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Ahmet H.’nin yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.