Sinama Akademisi ilk mezunlarını verdi

Sinemaya ve oyunculuğa ilgi duyan 15-30 yaş arası gençlerin hedef kitle olarak seçildiği projede, 110 kişi arasından kura belirlenen 60 kişi belirlendi. Mehmet Ali Paşa Gençlik Merkezi'nde 60 kişiye 36 saat süreyle birçok filmde görüntü yönetmeni olarak görev almış Ömer Yılmaz tarafından setin koordinasyonu, sanatsal bakış açısına sahip olma, film formatları, çekim ölçekleri, kamera ve ışık sistemlerinin çalışma prensipleri konularında eğitim verildi. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimleri bitirenlere sertifikaları verildi.

Sertifika töreninde gençleri tebrik eden Başkan Doğan, “Elinizde çok güzel fırsatlar var. Bütün iş size kaldı. İnandığınız ve istediğiniz zaman her şey olur. Şehrimizin İstanbul'a yakınlığı ve açık hava platosu olması yapımcıların ilgisini çekiyor. Halen birçok film şehrimizde çekilmekte bu da sizler için büyük avantaj. İzmit'te sanat var sloganıyla şehrimizin dört bir köşesindeki sanatsal faaliyetlerle İzmit'in sanatla iç içe olmasını sağlıyoruz. Sinema Akademisi Projemiz şehrimize ve ülkemize büyük bir vizyon katacak. Proje ile sinemaya, sanata yeni değerler kazandırılacak. Vizyon projelerimizden birini daha hayata geçirmenin mutluluğu içindeyiz” dedi.