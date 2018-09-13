Sinema Atölyesi öğrencilerini bekliyor

Nevzat Doğan'ın vizyon projelerinden biri daha hayata geçiriliyor. Başkan Doğan'ın yeni projelerinden olan Sinema Akademisi'nin tanıtımı yapıldı.

Film ve dizilerin tüm süreçleri ve son eser olarak ortaya çıkışları enine boyuna ele incelenecek olan Sinema Akademisi'nin tanıtımı gerçekleşti. Nevzat Doğan tarafından yapılan proje tanıtımına yönetmen Ayhan Özen, görüntü yönetmeni Ömer Yılmaz ve oyuncu Derya Yasir Yenal da katıldı. Sinema Atölyesi Projesi hakkında bilgi veren Başkan Doğan, açılış konuşmasında, “Şehrimizin İstanbul'a yakınlığı ve açık hava platosu olması yapımcıların ilgisini çekiyor. Halen birçok film şehrimizde çekilmekte, bu da İzmit'in tanıtımına önemli katkı sağlamaktadır. İzmit Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalarla hem şehrimizde yaşayanların yaşam kalitesini arttırmak, hem de böylelikle ülkemize ve insanlığa önemli katkılar sağlamaktayız. ‘İzmit'te sanat var' sloganıyla şehrimizin dört bir köşesindeki sanatsal faaliyetlerle İzmit'in sanatla iç içe olmasını sağlıyoruz. Özellikle son dönemlerde sinemaya ağırlık verdik. Sinema Akademisi Projemiz şehrimize ve ülkemize büyük bir vizyon katacak. Proje ile sinemaya, sanata yeni değerler kazandırılacak. Sinema ve sinema yönetmenliğine ilgi duyan gençleri sinema akademimize bekliyoruz. Vizyon projelerimizden birini daha hayata geçirmenin mutluluğu içindeyiz. Ne söz verdiysek hepsini yerine getirdik” dedi.

Yönetmen Ayhan Özen de, “Sinema yaşadığımız dünyanın en büyük silahı. Bugün bu silah Amerika'nın yani Hollywood'un elinde. Sinema ile dünyaya istedikleri mesajı veriyorlar. Ülkelere önce filmleriyle daha sonra askerleriyle giriyorlar. Türkiye olarak bizler de son yıllarda bu alanda önemli gelişme içindeyiz. Sinemayla, filmlerle birçok ülkede bu silahı iyi kullanmaya başladık. Belediye Başkanımıza böylesine güzel ve anlamlı proje için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Sinema Akademisinde 1 ay boyunca gençlere film ve dizilerin başlangıç aşamaları, süreçleri ve son eser olarak ortaya çıkışları enine boyuna ele alınıp seminerlerde gösterilecek. Bir filmin daha ilk aşamasındaki “hayal” halinden, beyaz perde veya ekrandaki son haline kadar bütün aşamaları, o aşamaların tecrübeli ve tanınmış oyuncu ve yönetmenlerince gençlere aktarılacak.

Projeye katılmak isteyenler 17-28 Eylül tarihleri arasında başvuru yapabilecek. 6 Ekim'de başlayacak sinema akademisinin teorik ve pratik eğitimleri İzmit Tarih Koridoru'nda gerçekleştirilecek. 15-30 yaş arası sinemaya ve oyunculuğa ilgi duyan gençlerin hedef kitle olarak seçildiği projede ilk etapta oyuncu Derya Yasir Yenal, görüntü yönetmeni Ömer Yılmaz ve yönetmen Ayhan Özen eğitimler verecek. Proje kapsamında ilerleyen dönemlerde farklı ünlü oyuncu ve yönetmenlerde yer alacak.