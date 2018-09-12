Sinemacılar İzmitli gençlerle buluşacak

Proje ile sinema dünyasının ünlü ve tecrübeli isimleri İzmitli gençlerle buluşturulacak.

İzmit Belediyesi'nin düzenlediği akademide 1 ay boyunca gençlerin film ve dizilerin başlangıç aşamaları, süreçleri ve son eser olarak ortaya çıkışları enine boyuna ele alınıp seminerlerde gösterilecek. Bir filmin daha ilk aşamasındaki “hayal” halinden, beyaz perde veya ekrandaki son haline kadar bütün aşamalar, o aşamaların tecrübeli ve tanınmış simaları tarafından gençlere aktarılacağı projeye başvurular, 17-28 Eylül tarihleri arasında olacak. 6 Ekim'de başlayacak sinema akademisi eğitimlerinin İzmit Tarih Koridoru'nda gerçekleştirileceği kaydedildi. 15-30 yaş arası sinemaya ve oyunculuğa ilgi duyan gençlerin hedef kitle olarak seçildiği projeyle ilgili tanıtımın 13 Eylül Perşembe günü saat 14.00 de Akçakoca Mahallesi'ndeki Çinili Mutfak'ta yapılacağı bildirildi.