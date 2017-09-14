Sipahiler Göleti’nin etrafı güzelleştiriliyor

Körfez Belediyesi ekipleri, hafta sonu sadece Kocaeli’den değil çevre illerden de büyük rağbetin olduğu Sipahiler Göleti’nin etrafındaki güzelleştirme çalışmalarını devam ettiriyor. Daha önce Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ağaç dikimlerinin yapıldığı alanda, yollar da Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bakıma alındı.

Sadece piknik için değil, balık tutkunlarının da büyük ilgi gösterdiği Sipahiler Göleti’nin etrafındaki yollar doğal güzelliği bozmayacak şekilde güzelleştirildi ve elden geçirildi. Bu sayede gölete ulaşım da daha kolay hale getirildi. Yetkililer, özellikle hafta sonu bölgede araç trafiğinin arttığına dikkat çekerek, yapılan çalışmanın önemine değindi.