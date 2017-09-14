Diğer
Kategoriler
14 Eylül 2017 13:46

Sipahiler Göleti’nin etrafı güzelleştiriliyor

Körfez’de özellikle hafta sonu piknikçilerin en fazla rağbet gösterdiği alanlardan olan Sipahiler Göleti’nin etrafı güzelleştiriliyor.

Sipahiler Göleti’nin etrafı güzelleştiriliyor

14 Eylül 2017 13:46


Körfez Belediyesi ekipleri, hafta sonu sadece Kocaeli’den değil çevre illerden de büyük rağbetin olduğu Sipahiler Göleti’nin etrafındaki güzelleştirme çalışmalarını devam ettiriyor. Daha önce Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ağaç dikimlerinin yapıldığı alanda, yollar da Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bakıma alındı.


Sadece piknik için değil, balık tutkunlarının da büyük ilgi gösterdiği Sipahiler Göleti’nin etrafındaki yollar doğal güzelliği bozmayacak şekilde güzelleştirildi ve elden geçirildi. Bu sayede gölete ulaşım da daha kolay hale getirildi. Yetkililer, özellikle hafta sonu bölgede araç trafiğinin arttığına dikkat çekerek, yapılan çalışmanın önemine değindi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç