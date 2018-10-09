İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siparişe giden motosikletli kurye kaza yaptı: 1 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde motosikletli kuryenin kontrolünü kaybederek devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosikletli kuryenin kontrolünü kaybederek devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.


Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Yıldız Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ömer İ. 41 L 3787 plakalı motosikletle sipariş teslim etmek için yola çıktı. Yıldız Caddesi üzerinde seyir halindeyken Ömer İ. virajı alamadı. Motorun kontrolden çıkması sonucu düşen kuryenin bacağı motorun altında kalarak 7 metre sürüklendi. Bu sırada kazayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Yardım ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ömer İ.'ye ilk müdahale yapıldı. İlk yardımın ardından sürücü Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.


Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.