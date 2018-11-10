Sirenler çalınca İzmit'te hayat durdu

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80. yılı nedeniyle saat 09.05'te Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çalmaya başlayan sirenleri duyan vatandaşlar işe yetişme telaşlarını unutarak saygı duruşunda bulundular.

Gazi Mustafa Atatürk'ün 80. ölüm yıl dönümünde, saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenler çaldı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sabah saatlerinde işe yetişmek için koşturan vatandaşlar ise durarak saygı duruşunda bulundular. Siren sesinden önce simit satan simitçi ise sirenlerin çalmasıyla birlikte ayağa kalkarak diğer vatandaşlar gibi saygı duruşunda bekledi.

Duraklarda, yaya köprüsü üzerinde, üst geçit merdivenlerinden çıkanlar, D-100 Karayolunda araçlarından inen vatandaşlar 2 dakikalık saygı duruşunun arından yollarına devam ettiler.