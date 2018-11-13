Sitedeki kurulan 2 ayrı yönetimin kurbanı olan site sakini ölümden döndü

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir şahıs, çocukların sesinden rahatsız olduğu ve çöp kutularının yerini değiştirdiğini bahane ederek komşusunu Hasan Şahin'i göğsünden bıçakladı. Yaralı şahıs hastaneden tedavi altına alınırken, saldırgan ise tutuklandı.

Kartepe'de Hasan Şahin adlı kişi, çocuklarının sesinden rahatsız olan ve çöp kutularının yerini değişmesi nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı komşusu tarafından göğsünden bıçaklandı. Olay Kartepe Arslanbey Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre site içerisinde kurulan 2 yönetimi destekleyenler arasında anlaşmazlık yaşandı. Yaşanan anlaşmazlık sonrasında Hasan Şahin'in ile arası açılan Bülent K., Şahin'in çocuklarının apartman önündeki parkta oyun oynarken çıkardıkları sesten rahatsız olduğunu söyleyerek komşusuyla tartıştı.

“Sana kafayı taktım, kalıbına güvenme”

Sabah işe giderken çöpe attığı poşetleri geldiğinde balkonun altında gören ve çöp kutularının yerini değiştiğini gören Şahin, yöneticiye giderek durumu anlattı. Olayın ardından Bülent K., bahçece gül diken Şahin'in yanına gelerek, “Sana kafayı taktım, kalıbına güvenme” dedikten sonra Şahin ile birlikte apartmana girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine evden bıçağı alan Bülent K., kapı komşusu Hasan Şahin'i göğsünden bıçaklayarak yaraladı. Olay yerine gelen ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan Şahin tedavi altına alındı. Yapılan doktor incelemesinde Şahin'in göğsüne saplanan bıçağın kalbini parçalamasına santimler kaldığı belirlendi.

Çocukların gürültüsünü ve çöp kutularını bahane etti

Olayın yönetimsel tartışma sonrasında meydan geldiğini söyleyen yaralı Hasan Şahin, “3.5 senedir biz mahkemeliğiz. Olay bu şahısla ilk önce ses ve gürültüden başladı. Çocuklarıma çok bağırıyordu, ‘Çok ses yapıyorsunuz' diye. Ama blokta başka çocuklar da var ama onlara benim çocuklarıma yaptığını yapmıyor. Bundan 2-3 ay önce, çöp bidonları vardı. Çöp bidonlarını bu kesiyor. Oradan onu alınca benim hanımla tartışıyorlar. Çöpü ertesi gün başka yere koydular. 2 gün sonra sitenin orta yerindeki çöpleri de söktüler, yönetim adında kurulan zaatler. Bunlar bunu sökünce ben de iyice delirdim. Ben işe giderken poşetleri çöpe atıyorum, ben gittikten sonra onlar balkonumun altına yığıyorlar” dedi.

“Seni de çocuklarını da öldüreceğim”

Tartışma yaşadığı ikinci yönetim tarafından kullanmaması için kovaların söküldüğünü iddia eden Şahin, “Pazar günü gül fidesi ekmeye başladım, çocuklarla. Yolun aşağısından geliyordu o. Ben çok dikkat etmedim. Malzeme almak için bodruma indim o da yanıma geldi. Bodrumda, ‘Sana kafayı taktım geçenki muhabbetten. Kendine fazla güvenme olduğun yere yıkarım seni' dedi. Nasıl yapacağını sorduğumda ‘Dur bekle' diyerek eve girdi. Bir ses geldi, kafamı çevirdim, elinde bıçak var arkasından da ablası tutuyor. Ben onun elinde bıçağı görünce yerden odun aldım. Ablasından sıyrıldı, ilk önce hanıma yöneldi. Ben de odun aldım omuzuna vurdum. Ben vurunda o da direk bıçağı bana salladı. Ben kendimi yere attım. Sonra bıçağı eşime doğur yönelterek, ‘Seni de çocuklarını da öldüreceğim' diyerek tehdit etti. Kısacası bu iki yönetim arasında kurulan anlaşmazlık kurbanı oldum” diye konuştu.

Saldırgan komşu tutuklandı

Olayın ardından Kocaeli Devlet Hastanesinde ameliyat edilen Şahin'in tedavisi sürerken, gözaltına alınan Bülent K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.