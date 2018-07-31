Sivas’ın Yiğidolarından türkü ziyafeti

düzenlenen Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında sahne alan Sivaslılar Derneği türküleri ve folklör gösterileri ile şölene renk kattılar.

Sivaslılar Dernek Yönetimi programdan önce protokolü Sivas ilinin yöresel yemekleriyle ağırlarken, programa Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, bölge protokolü ve vatandaşlar katıldılar. Güler Çalışkan konseriyle başlayan gecede sahne alan Pınar Dağdelen ve Çiğdem Elmassahili dolduran binlerce kişiye türkü ziyafeti verirken, Sivas’tan gelen folklör ekibi büyük alkış aldı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Sivaslılar Dernek Başkanı Hamit Kuş, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen başta Belediye Başkanı Şükrü Karabacak olmak üzere herkese teşekkür etti. Daha sonra söz alan Başkan Karabacak ise, Sivas’ı anlatmak için kelimelerin yetersiz kaldığını ifade ederek “Sivas ilimiz Aşık Veysel’i, Pir Sultan Abdal’ı ile rahmetli vatansever Muhsin Yazıcıoğlu ile yiğidin harman olduğu kent. Kültür mozaiği misafirperverliğiyle kelimeler yeter mi Sivas’ı anlatmaya. Kebabı, Sivas köftesi, madımağı, tandırda gül çöreği ile bulgur aşı ile Sivas katmeri ve un helvasıyla tadına doyulmaz lezzetler diyarıdır Sivas. Birde Sivassporumuz var, Onları da tebrik ediyor, süper ligde başarılar diliyorum. Bu akşam Yiğidoların şehri Sivas’tayız. Sizlerle birlikte olmak, Sivas ilimizi tanımak bizlere büyük keyif veriyor” dedi.

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ile Darıca Kaymakamı Ömer Karaman’da yaptıkları selamlama konuşmalarında Sivas ilinin güzelliklerine değinirken, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiler. Konuşmaların ardından Başkan Karabacak ve Sivas Derneği tarafından protokol üyelerine plaket takdim edildi. Program gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ederken, vatandaşlar türküler ve halaylarla gecenin tadını çıkardı.