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08 Temmuz 2018 11:40

Sivrisineklerin ürediği su dolu bidonlar boşaltılıyor

KOCAELİ(İHA) – Büyükşehir ekipleri sivrisineklerin üremelerini engellemek için çamurlu yağmur suyu ve bahçelerde sulama amaçlı kullanılan birikmiş suları boşaltıyor.

Sivrisineklerin ürediği su dolu bidonlar boşaltılıyor

08 Temmuz 2018 11:40


Sivrisinekler büyüme evrelerini tamamlayabilmeleri için küçük su birikintisine ihtiyaç duyuyor. Üremeler genel olarak çamurlu yağmur suyu, kova, bidon, bataklık, çeltik, havuz suyu ya da teneke ve plastik kaplarda biriken sularda oluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Vektörle Mücadele Birimi, halk ve çevre sağlığının korunması amacıyla vatandaşın bahçelerinde biriktirdiği günlük 1000 yakın küçük su bidonunu ortadan kaldırıyor. Yapılan bu müdahaleyle sivrisineklerin suda geçirdiği larva (üreme) dönemi, belirli program planlaması yapılarak engelleniyor.


Kentin en sıkıntılı sivrisinek üreme alanlarının başında kova ve bidonlar geliyor. Vatandaşlarımızın bahçe sulamak amacıyla bidon ve tenekelerde yoğun miktarda biriktirdiği sular, sivrisinek popülasyonunun oluşmasında önemli bir etken olarak öne çıkıyor. Büyükşehir Belediyesi Vektörle Mücadele Birimi günlük olarak ortalama 900–1000 bidon küçük su birikintisini bahçelere boşaltarak veya ilaçlama yaparak sivrisinek üremesiyle mücadele ediyor.


Vatandaşların geceleri evlerinde rahatsız olmaması için Büyükşehir Belediyesi, sivrisineklerin üreme aşamasında yok edilmesini amaçlıyor. Bu kapsamda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Vektörle Mücadele Birimi kuruldu. Vektörler Mücadele Birimi belirli bir program dahilinde sivrisinek üremesinin engellemesi içi küçük su birikintilerini ortadan kaldırıyor. Küçük birikintilerinin ortadan kaldırılmasında, vatandaşların kendi bahçelerinde bulunan su dolu bidon, teneke vb. su birikintilerini ortadan kaldırması büyük önem taşıyor. Büyükşehir Belediyesi ve vatandaşların sineklerin üreme alanlarını azaltmasıyla sivrisinek yoğunluğunun azalması sağlanacak.




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