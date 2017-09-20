Sokağa terk edilen hurda araç sahiplerine ceza

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Sanayi, Yeşilova ve Yenişehir mahallelerinde hurda araçlarını sokağa terk eden 8 kişiye toplam 4 bin 600 lira ceza kesildi. Yetkililer, hurda araçların, sokak aralarına, cadde ve boş alanlara bırakmanın yasak olduğunu hatırlatarak, “Kullanım ömrünü tamamlamış olan araçlar bazı vatandaşlarımız tarafından yollara, kaldırımlara veya kamuya ait arazilere bırakılıyor. Bırakılan bu araçlar trafiği tehlikeye sokmakla birlikte, bulunduğu noktada çevre kirliliğine de yol açıyor. Aynı zamanda bu araçlar fare, sinek gibi haşerelerin üremesi için uygun ortam da oluşturmaktadır. İzmit Belediyesi olarak bu konuda sık sık uyarılarda bulunuyoruz. Buna rağmen araçlarını almayanlar hakkında hem yasal işlem yapıyor hem de araçları çekiciyle kaldırıyoruz” dediler.

İzmit Belediyesi yetkilileri, hurda araçlarla ilgili olarak mahallelerde denetim ve kontroller yapıldığını da ifade ederek, “En çok hurda araca Sanayi, Yeşilova ve Yenişehir mahallelerinde rastlıyoruz. Tespit edilen hurda araç sahiplerine Kabahatler Kanununun 41. maddesine göre 575 lira cezai işlem uyguluyoruz” şeklinde konuştular.