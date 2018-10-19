Sokak hayvanları bu bakım evinde otel konforunda hizmet görüyor

Kocaeli'de 2014 yılında hizmete açılan 5 yıldızlı Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanları tedavi ve rehabilite ederek sıcak bir yuvada barınma imkanı sağlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında hayvanlara yapılan işkence, hayvan barınaklarının durumu hakkındaki söylemleri ile sokak hayvanlarına yönelik çalışmaların önemi bir kez daha gözler önüne serildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle belediyelerin bu konularda çok fazla çalışmaları konusunda uyarırken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kendi alanında benzeri bulunmayan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, 2014 yılından itibaren hayvan sağlığı ve hakları kapsamında önemli bir görevi yerine getiriyor.

Barınakta sokak hayvanlarının tüm ihtiyaçları karşılanıyor

Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, 170 dönüm alana kurulu hizmet binasında adeta sokak hayvanlarına 5 yıldızlı hastane konforunda hizmet veriyor. Kuvözden alttan ısıtmalı barınaklarına, masajlı küvetten son teknolojik röntgen ve ultrason cihazlarına kadar geniş imkanlara sahip Bakımevi, Türkiye'nin diğer illerine örnek oluyor.

Barınaktaki kafesler antibakteriyel fayans ile kaplı

Tedavi ve rehabilite edilen 4 bin 59 hayvan, isteyen vatandaşlara ücretsiz olarak sahiplendiriliyor. 20 bin 142 sokak hayvanı kısırlaştırılırken 22 bin 26 sokak hayvanına da kuduz ve karma aşışı uygulandı. Bakteri üretmeyen antibakteriyel fayanslarla kaplı kafesler hayvanların hastalık kapmalarını önlüyor. Alttan ısıtmalı olarak tasarlanmış kafesler, hayvanların soğuk havalarda üşümemesini sağlıyor. Kafesler ayrıca her gün düzenli olarak dezenfekte edilerek gerekli hijyen sağlanmış oluyor. Her hayvanın cinsi, geliş sebebi, hastalığı, tedavileri gibi bilgilerin yer aldığı hasta kartlarının olduğu bu bölümde kanserli hayvanlar dahi yer alıyor. Kanser hastası hayvanlar, gerekli tedaviler ile sağlıklarına kavuşturuluyor.

İşlemleri tamamlanan sokak hayvanları sahiplendiriliyor

Çocuk oyun alanları, dinlenme alanları ile sahiplendirme işlemleri sürerken vatandaşlar zamanlarını en iyi şekilde geçirme fırsatı da buluyor. Konferans salonunun da bulunduğu merkezde, hayvanlara yönelik söyleşiler de yapılıyor.