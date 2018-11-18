Sokak hayvanları sahipsiz bırakılmıyor

Garip adını verdiği yaralı köpek müdahale edilerek sağlığına kavuşturuldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kandıra'da yapılan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarının imdadına yetişiyor. Yaralı haldeki sokak hayvanlarının tedavi edildiği merkezde geçtiğimiz günlerde merkeze getirilen ve ciddi yarası olan sokak köpeği tedavi altına alındı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerinin Körfez Belediyesi ekiplerinden aldığı ve Garip adını koyduğu sokak köpeği ağır yaralı olarak Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan Garip'in boğazında ciddi oranda jiletli tel kesiği olduğu belirlendi. Veteriner hekimler tarafından ameliyat edilen Garip sağlığına kavuştu. Yarasının iyileşmesi için bir ameliyata daha girecek olan Garip, eski sağlıklı ve mutlu günlerine geri dönecek.

Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi hasta ve yaralı hayvanlara tedavi ederek sokaklara geri bırakıyor. Kocaeli genelinde Ocak ve Kasım ayları arasındaki süreçte toplam 6 bin 207 hayvan tedavi edildi. Kandıra Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde 3 bin 677, Gebze'de 2 bin 312, mobil araçta ise 218 hayvan iyileştirildi.