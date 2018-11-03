Sokaklarda hurda aracını terk edenlere ceza yağdı

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, mahalle aralarına, yol kenarlarında terk edilen hurda araçların hem görsel kirlilik oluşturduğunu hem de böcek, fare gibi haşaratların üremelerine neden olduğunu belirterek, araç sahiplerine cezai işlem yaptı. Sokaklarda bırakılan araçların sağlık açısından tehlike oluşturduğunu ifade eden ekipler, “Kullanım ömrünü tamamlamış olan araçlar bazı vatandaşlarımız tarafından yollara, kaldırımlara ya da kamuya ait arazilere bırakılıyor. Bırakılan bu araçlar çevre ve insan sağlığı açısından tehlike oluşturmaktadır” dediler.

Vatandaşların hurda araçlarını kaldırımlara, yol kenarlarına ve boş alanlara bırakmaması konusunda uyarıda bulunan ekipler, sokak arasında bırakılan çok sayıda araç sahibine 658 TL para cezası kesildiğini açıkladı. İzmit Belediyesi yetkililerince Yenişehir ve Kadıköy mahallelerinden 5 adet hurda araç çekici yardımıyla kaldırılarak sahipleri hakkında da yasal işlem yapıldı. İzmit'te 10 yıl içinde 2 binden fazla hurda aracın mahalle aralarından kaldırıldığı da kaydedildi.