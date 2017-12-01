Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi Şehit Numan Dede Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kağıt toplayıcısı ve aynı zamanda ayakkabı boyacısı olan Bahattin H. isimli bir vatandaş akşam saatlerinde evine giderken, o sırada bulunduğu sokakta 41 HG 632 plakalı panelvan araçla seyir halinde olan M.T. ve F.Ç. ile bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. İddialara göre M.T. ve F.Ç. büyüyen tartışmanın ardından Bahattin H.’yi darp etmeye başlarken o sırada olay yerine gelen M.T. ve F.Ç.’nin yakınları olduğu tahmin edilen 2 kişi de olaya karışarak Bahattin H.’yi darp ettiler.

O sırada çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini gören 4 kişi Bahattin H.yi darp etmeyi bırakarak kaçmak istedi. M.T. ve F.Ç. polis tarafından yakalanarak gözaltına alınırken Bahattin H.’yi darp eden diğer 2 şahıs ise olay erinden kaçtı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan 2 şahıs için arama çalışması başlatırken, vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Bahattin H. için olay yerine ambulans çağrıldı.

Tedavisi 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Bahattin H.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.