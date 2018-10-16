Sokakta yürürken, motosikletli iki kişi tarafından bacağından vuruldu

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sokak ortasında yürüyen bir kişi, motosiklet üzerindeki 2 kişi tarafından silahla çılan ateş sonucu yaralandı.

Olay Gebze Sultan Orhan Mahallesi, İlyasbey Caddesi üzerinde bulunan Fatma Hanım Parkı çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İlyasbey Caddesi üzerinde yürüyen Ömür A.(30)'nın yanına aniden başları kasklı 2 kişi olan plakasız bir motosiklet yanaştı. Motosiklet üzerindeki iki kişiden biri belinden çıkardığı silahla Ömür A.'ya doğru ateş etti. Ayağına isabet eden kurşunla yaralanan Ömür A. yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden geldikleri motosikletle hızla kaçtı.

Olayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Ömür A., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.