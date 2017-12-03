Sollama yapmak isteyen cip ticari araca çarptı: 1’i ağır 6 yaralı

Meydana gelen kazada araçlarda bulunan 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, 11.00 sularında Kandıra ilçesi Davuldere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selim D. idaresindeki 41 FS 434 plakalı cip sollama yapmak isterken önünde seyreden Erdoğan Ç. idaresindeki 34 UU 1976 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle lüks cip taklalar atarak yol kenarında bulunan tarlaya uçtu. Meydana gelen kazada ticari araç ve cipte bulunan Erdoğan Ç., Selim D., Saadettin F. Gazi D. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan yaralıları araçlardan çıkardı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, sağlık ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma ve Kocaeli Devlet Hastanelerine sevk edildi. Kaza yapan ciptekilerin, Kandıra’ya cenazeye gittiği öğrenildi. Yaralıların yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Jandarma ekipleri kaza ile alakalı tahkikat başlattı.