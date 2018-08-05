Speaking kafe ilgi görüyor

Belsa Kuyumcular Çarşısı üstünde bulunan ve sadece İngilizce konuşanların gittiği Speaking Cafe’yi Just English Dil Okulu öğrencileri de ziyaret etti.

Öğretmenleriyle birlikte kafeye gelen öğrenciler, burada bol bol İngilizce pratik yaptılar. Kendilerini adeta İngiltere’de hissettiklerini söyleyen öğrenciler “ Kafenin kapısından içeri adım atmamızla birlikte kendimizi çok farklı bir ortamda bulduk. Kafede İngilizce dışında kimse başka bir dilde konuşmadığından bu bizim için çok yararlı bir ziyaret oldu. İngilizcesini geliştirmek isteyenler mutlaka Speaking Cafe’yi ziyaret etmeliler” dediler.

Speaking Cafe’de ülke kültürlerinin tanıtımı da yapılıyor. Şimdiye kadar onlarca ülke kültürünün tanıtıldığı kafede Hindistan kültür gecesi de düzenlendi. AIESEC programı için İzmit’te bulunan yabancı öğrencilerin de katıldığı gecede yöresel kıyafetli Hindistanlı gençler, ülkelerinin tanıtımını gerçekleştirdiler. Hindistan kültür gecesine katılanlar etkinlikten oldukça memnun kaldıklarını söylediler.