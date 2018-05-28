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28 Mayıs 2018 10:23

Speaking Kafede Gana kültür gecesi yapıldı

KOCAELİ(İHA) – İzmit Belediyesi’ne ait Speaking Cafe’de ülke tanıtımları yapılıyor.

Speaking Kafede Gana kültür gecesi yapıldı

28 Mayıs 2018 10:23


Belsa Kuyumcular Çarşısı üzerindeki kafede şimdiye kadar 40’dan fazla ülkenin tanıtımının yapıldığını söyleyen yetkililer, “Speaking Kafede son olarak Gana kültür gecesi düzenlendi. Gecede Ganalı Anane Adjeı, kültürel kıyafetleriyle kafedekilere ülkesinin güzelliklerini anlattı. Gecede katılımcılar Gana kültürüne ait dansları izleme fırsatı bulup Gana tarihi ve yemekleri hakkında bilgi aldılar. Türk ziyaretçilerin yanı sıra İzmit’te bulunan AIESEC stajyerleri de yabancı kültür gecesini ilgiyle takip ettiler” dediler.


Öte yandan Speaking Kafede bir sonraki programda Hindistan’ın tanıtımının yapılacağı kaydedildi.




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