Speaking Kafe’de kültür geceleri devam etti

Şimdiye kadar birçok ülkenin kültürünün tanıtımının yapıldığı Speaking Cafe, son olarak Arnavutluk Kültür gecesine ev sahipliği yaptı. Belsa Plaza Kuyumcular Çarşısı üzerinde bulunan Speaking Cafe’de Arnavutluk Kültür gecesinde Arnavutluk’un ulusal marşı okunduktan sonra sunumu yapmak üzere Mariza Bakalli ve Dea Sako Arnavutluk tarihi hakkında bilgiler verdi. Daha sonra Arnavutluk turistik yerleri, yemekleri ve geleneklerinden bahsettiler. Programın sonunda hep birlikte geleneksel danslarını tanıttılar.