Diğer
Kategoriler
30 Ağustos 2018 16:30

Speaking Kafe’de kültür geceleri devam etti

İzmit Belediyesi bünyesindeki Speaking Cafe’de düzenlenen kültü geceleri Arnavutluk Kültür Gecesi ile devam etti.

Speaking Kafe’de kültür geceleri devam etti

30 Ağustos 2018 16:30


Şimdiye kadar birçok ülkenin kültürünün tanıtımının yapıldığı Speaking Cafe, son olarak Arnavutluk Kültür gecesine ev sahipliği yaptı. Belsa Plaza Kuyumcular Çarşısı üzerinde bulunan Speaking Cafe’de Arnavutluk Kültür gecesinde Arnavutluk’un ulusal marşı okunduktan sonra sunumu yapmak üzere Mariza Bakalli ve Dea Sako Arnavutluk tarihi hakkında bilgiler verdi. Daha sonra Arnavutluk turistik yerleri, yemekleri ve geleneklerinden bahsettiler. Programın sonunda hep birlikte geleneksel danslarını tanıttılar.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç