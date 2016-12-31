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31 Aralık 2016 10:52

Speaking kafede yabancı stajyerler

Speaking kafede yabancı stajyerler

31 Aralık 2016 10:52

Türkiye’de tek olan ve sadece İngilizce konuşulan Speaking kafede dünyanın dört bir yanından öğrenciler staj yapıyor.
Belsa Kuyumcular Çarşısı üzerinde bulunan kafede Kolombiya, Ukrayna, Mısır, Afganistan, Bahreyn ve Çin’den İzmit’e gelen Aıesec stajyerleri göreve başladılar. Speaking kafede Cuma akşamları kültür geceleri, hafta içi de tartışma, kutu oyunları, film gecesi ve karaoke gibi etkinlikler yapıldığı ve bütün bu etkinliklerin İngilizce olarak gerçekleştirildiğini söyleyen yetkililer, “İngilizce pratiklerini geliştirmek isteyenleri kafemize bekliyoruz” dediler.
Şimdiye kadar 30’dan fazla ülke kültürünün tanıtımının yapıldığı Speaking kafede Mısır kültürünü tanıtmak için bir etkinlik düzenlendi Aıesec stajyeri olarak İzmit’te bulunan Mısırlı öğrenci tarafından hazırlanan sunumda bu ülke tarihi hakkında bilgi verilerek Mısır’ın müzik, dans ve yemek gibi kültürel değerlerinin tanıtımı yapıldı.



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