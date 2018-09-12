Spor merkezine yoğun ilgi

Başiskele Belediyesi'nin Sosyal Yaşam Gençlik ve Spor Merkezleri büyük ilgi görüyor.

Fiziksel hareketsizlik nedeniyle kilo artışı yaşayan ve bu konuda şikâyetçi olan erkekler, formda ve sağlıklı olmak için mahallelerinde Başiskele Belediyesi'nin açtığı gençlik ve spor merkezlerinin kapısını çalıyor. Hafta içi hizmet veren spor merkezlerinde uzman spor eğitmenlerinin kontrolünde gerçekleştirilen çalışmalar doğru sonuca ulaşmak için belirlenen program dâhilinde yapılıyor, yeni dostluklar kuruluyor, sohbetler gerçekleştiriliyor. Uzman eğitmenler tarafından yapılan çalışmalarla formda kalmak isteyen gençler şu an 6 mahallede bulunan spor merkezlerinden ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, genç nesillerin spor yapabilmelerine ve zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerine olanak sağlayan gençlik ve spor merkezlerinin sayısını arttırmaya devam ederken şu an açılan 6 sosyal yaşam gençlik ve spor merkezine kayıtlı üye sayısı 2 bin 330 kişiye ulaştı. Spor merkezlerinin gençlerin birbiri ile olan kardeşlik bağlarını kuvvetlendireceği, ahlaki çöküntüye neden olan fazlalıkların üzerlerinden atılmasını sağlayacak bir spor merkezi olduğunu belirten Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, Sosyal yaşam gençlik ve spor merkezlerinin sayısının artacağını belirtti.

Ayrıca 3 Mahalle'de açılan bayanlara yönelik yapılan spor merkezlerine 3900 kişi kayıt yaptırarak üye oldu.