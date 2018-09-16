Spor merkezini belediye başkanları antrenmanla açtı

Açılışa katılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu salonda antrenman yaptı.

Başiskele Belediyesi ilçeye yeni bir yaşam ve spor merkezi daha kazandırdı. Yeşilyurt Mahallesinde yapımı tamamlanan 650 metrekare büyüklüğündeki Yeşilyurt Mahallesi Sosyal Yaşam Gençlik ve Spor Merkezi düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz ve davetliler katıldı.

“Gençlerimize, kadınlarımıza, Başiskele halkına önem veriyoruz”

Binanın açılış töreninde yaptığı konuşmasında Başiskele halkına değer verdiklerine değinen Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, “Gençlerimize, kadınlarımıza, Başiskele halkına önem veriyoruz. Gençlerimizin burada hem bedensel olarak spor yapmalarını sağlarken, bir taraftan da milli ve manevi değerlerimize uygun bir şekilde yetişebilecekleri, kendilerini yenileyebilecekleri yeni ortamlar hazırlıyoruz. Bütün açılışlarımıza ve açılış öncesi inşa ettiğimiz eserlerimize destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımıza da Başiskele halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.

“Gençliği olmayan bir milletin geleceği olmaz”

Gençliğin ülkenin geleceği olduğuna ve çok iyi yetiştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise “Gençlerimiz boşta kaldığı zaman, boşlukta kaldığı zaman elinden kim tutarsa onunla gider. Onun için elinden biz tutacağız. Hayırlı bir evlat olması için güzel bir insan olması için akuıllı bir insan olması için, üreten bir insan olması için bunlar bize lazım. Gençliğimiz fidelik gibidir. Gençliği olmayan bir milletin geleceği olmaz. Gençlik bizim geleceğimiz, istikbalimiz. Bunun için onları iyi yetiştirmemiz lazım. Bizde Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür bütün projelere her türlü maddi, manevi desteği verdik vermeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Karaosmanoğlu spor aletlerinde gençlere taş çıkardı

Konuşmaların arından kurdele kesimi ile binanın açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından protokol üyeleri tarafından 51 adet spor aletinin bulunduğu spor salonu, şark köşesi ve kafeteryanın yer aldığı merkez incelendi. İnceleme sırasında antrenörlerden bilgi alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu spor aletlerini denedi. Başkan Karaosmanoğlu'nun spor aletlerindeki başarısı açılışa katılan vatandaşlar tarafından alkış aldı.