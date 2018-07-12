SPORTAM’da test ve ölçümler devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından sporcu sağlığı ve performansını takip amacıyla projelendirilen Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi (SPORTAM) çalışmalarına devam ediyor. Merkezde sporcunun detaylı olarak performans ölçümlerinden kuvvet, dayanıklılık, sürat, esneklik ve denge gibi ölçümleri içeren testler ile sporcuların vücut analizleri gerçekleştiriliyor. Tüm amatör ve profesyonel kulüpler, yeni sezon için hazırlığa başlarken antrenman çalışmaları öncesi SPORTAM’da sporcularının testlerini ücretsiz bir şekilde yaptırıyor. Ayrıca yapılan testlerin verilerine göre sporcunun gelişimi ve performansı kayıt altına alınıyor.

Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi, Büyükşehir Belediyesi’nin Sanayi Mahallesi Vinsan Tesisleri içinde Spor Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteriyor. Merkezde bulunan spor eğitim uzmanı ve performans antrenörleri sporcuların yağ, çevre-çap ve uzunluk ölçümlerini yaptıkları ölçümlerle belirliyor. Merkezde vücut ölçümleri testlerinin yanı sıra sporcuların, sürat, çabukluk, esneklik, reaksiyon, kas kuvveti, denge ve dayanıklılığını ölçen testler gerçekleştiriliyor. Merkezde yapılan ölçümler sayesinde sporcunun performans düzeyi raporlandırılarak, kişisel gelişimi desteklenmiş oluyor.

Kağıtsporlu görme engelli milli judo sporcuları16 Kasım 2018 tarihinde Portekiz’in Lizbon şehrinde gerçekleşecek olan Judo Dünya Şampiyonası öncesinde SPORTAM’da ölçümlerini gerçekleştirdi. Ayrıca Kağıtsporlu engelli sportif rehabilitasyon ve engelli performans sporcularından oluşan iki ayrı grubun ölçümleri de test merkezinde yaptı. Gölcük Spor Kulübü U-19 futbol takımı, hafta sonu 21 oyuncusu ile test merkezine gelerek çalışmalara katıldı. Geleceğin profesyonel futbolcularının sportif test ve performans değerlendirme ölçümleri yapıldı. Aynı zamanda sporcuların 30 metre mesafe içerisinde ivmelenme süratleri özel olarak açık alan çalışması yapılarak sahada özel yöntemler ile ölçüldü.