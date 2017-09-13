Diğer
Kategoriler
13 Eylül 2017 10:13

STK’lar FETÖ davasına dikkat çekmek için eylem yaptı

Kocaeli’de devam eden ve Donanma Komutanlığında görevli asker ve sivillerin yargılandığı FETÖ/PDY davasının 3.

STK’lar FETÖ davasına dikkat çekmek için eylem yaptı

13 Eylül 2017 10:13

gününde bir grup STK üyesi, davaya dikkat çekmek için Kandıra Cezaevi önünde eylem yaptı.


Aralarında Donanma Komutanlığında görevli Tuğamiral Nazmi Ekici, Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, Tuğamiral Hayrettin İmren, Tuğamiral Tezcan Kızılelma, örgütün "mahrem abileri", subaylar ve astsubaylar yer aldığı 92 sanıklı FETÖ/PDY davası, Kandıra Cezaevi Kampüsü içerisinde kurulan duruşma salonunda 3. gününde devam ediyor. Dava öncesinde cezaevi önüne gelen 42 STK temsilcisi, sanıkların indirildiği anda protesto gösterisi yaptı. 3. güne giren davaya Kocaeli halkının ilgisinin az olduğuna dikkat çekmek için geldiklerini belirten Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu Dönem Başkanı Şahin Yaşlı, "FETÖ davalarının en önemli davası olan donanma ana davası pazartesi günü başladı. Görünen şu ki Kocaeli halkının bundan haberi yok. Halk buna çok ilgisiz ve alakasız. Bizim burada yapmak isteğimiz şey Kocaeli halkının, bu davalara ilgisini toplamak ve burada Türkiye’nin en önemli davalardan birisin başladığını bildirmek. Kocaeli halkının dikkati toplayana kadar bu eylemlerimiz devam edecek" dedi.


Yapılan basın açıklamasının ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç