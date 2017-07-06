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06 Temmuz 2017 11:44

STK’lardan İlhan Bayram’a ziyaret

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram’a Sivil Toplum Kuruluşları tarafından yapılan hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

STK’lardan İlhan Bayram’a ziyaret

06 Temmuz 2017 11:44


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şube başkanı ve yönetimi ile Kocaeli Bilim, Kültür ve Sanat Derneği Bayram’a ziyarette bulundu. İlk olarak İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şubesi Başkan ve yöneticileri tarafından İlhan Bayram’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirildi. Hayırlı olsun ziyaretinde konuşma yapan Cemiyet başkanı Feyzi Utaş, “İlhan bey, İSU’da Genel Müdürlük görevini yürüttüğü sırada kurumun kalitesini arttırmak ve daha ileriye götürmek amacıyla birçok yeniliğe ve güzel işlere imza attı. Eminim ki Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevinde de güzel çalışmalar yapacaktır” diyerek Bayram’a yeni görevinde başarılar diledi.


Genel Sekreter İlhan Bayram’a hayırlı olsun ziyareti yapan derneklerden bir diğeri de Kocaeli Bilim Kültür ve Sanat Derneği oldu. Kent kültürüne önemli katkılar sunmayı hedefleyen dernek başkanı Recep Özcan ve yöneticiler Genel Sekreter İlhan Bayram’a yeni görevinde başarılar diledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kent kültürü için yaptığı çalışmaların önemini vurgulayan dernek başkanı Özcan, “Genel Sekreterimiz İlhan Bayram, İSU’da kent adına devrim niteliği taşıyan alt yapı çalışmalarına imza attı. Büyükşehir Belediyesi’nde de bu çalışmaların sürekliliği konusunda eminiz” dedi.




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