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10 Haziran 2018 14:05

su kutusunda mahsur kalan köpeği itfaiye kipleri kurtardı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde su vanalarının bulunduğu kutuya düşerek mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

su kutusunda mahsur kalan köpeği itfaiye kipleri kurtardı

10 Haziran 2018 14:05


Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bulvar üzerinde bulunan boş arsa üzerinde dolaşan bir köpek, su vanalarının bulunduğu yarım metrelik kutuya düştü. Olayı gören arsanın yanında bulunan alışveriş merkezinin güvenlik görevlileri hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpeği düştüğü yerden çıkartmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çabaları ile köpek düştüğü yerden çıkartıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan köpek, daha sonra salıverildi.




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