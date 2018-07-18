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18 Temmuz 2018 18:27

Su kuyusuna düşen inek telef oldu

Kocaeli’nin Karatepe ilçesinde 6 metrelik su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekibi ve vatandaşların tüm kurtarma çabalarına rağmen telef oldu.

Su kuyusuna düşen inek telef oldu

18 Temmuz 2018 18:27


Olay Karatepe Fatih Sultan Mahallesi Yavuz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Salih Arı isimli bir vatandaşa ait inek, damda zincirini kopartarak bahçe üzerinde dolaşmaya başladı. Bu esnada daha önceden açılmış olan su kuyusunun üzerinden geçmeye çalışan inek, bir anda kuyunun içinde düştü. Kuyuya ineğin düştüğünü gören ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kuyuya düşen ineği kurtarmak için hummalı bir çalışma başlattı. Kuyunun içerisinde su olması nedeniyle müdahale edemeyen ekipler, olay yerine İSU ekiplerini çağırdı.


İtfaiye ekipleri daha sonra su yüzüne çıkan ineğin ayağına ip bağlayarak vinç yardımı ile kuyudan çıkardı. Kuyudan çıkan ineğin telef olduğu görüldü. Yaşanan olayla ilgili konuşan Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Muhtarı, “İnek ahırdan çözülmüş. Baş aşağı düşmüş ve boğulmuş. Geldiğimizde hayvan suyun içindeydi. Yapacak bir şey yoktu. İtfaiyeye İSU’ya ve Karatepe Belediyesi’ne bilgi verdik. Müdahale ettik ama hayvan ölmüştü” dedi.


İneğin düştüğü kuyunun üstü daha sonra ekipler tarafından kapatıldı.




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