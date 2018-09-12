Suadiye kent meydana çalışmaları sürüyor

KOCAELİ(İHA) – Kartepe Belediyesi'nin sağlıklı ve modern kentleşme kapsamında eski belde merkezlerinde başlattığı meydan düzenlemeleri “Suadiye Kent Meydanı” çalışmaları ile aralıksız devam ediyor.

Kartepe'nin büyük nüfus yoğunluğuna sahip Suadiye Mahallesi ve çehresini değiştirecek Kent Meydanı düzenleme projesi çalışması Etüt Proje Müdürlüğü tarafından hazırlandı. Yaklaşık 16 bin metrekarelik alana sahip proje, çok amaçlı organizasyonlara imkan sağlayacak bir meydan, çocuk bahçesi, spor oyun alanları, doğa parkı, yakın çevre sakinlerinin günlük dinlenme ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tasarlandı.

Meydanla bir bütün olarak düşünülen yol düzenlemeleri ve otopark alanları da Suadiye'ye ayrı bir değer katacak. Kartepe Belediyesi tarafından proje çalışması tamamlanan ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ortak proje olarak yapımına başlanan Suadiye Meydan Projesi'nin çalışmalarını Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kartepe'nin yapılan yatırımlarla çehresinin ve vizyonun değiştiğini belirten Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Kartepe, ilimizin turizm ve kültür merkezi olma yolundadır. Yapılan yatırımlarla hemşehrilerimiz Kartepe'de yaşamanın ayrıcalığına varmaktadır. Genç bir ilçe olarak geleceğin Kartepesini hep birlikte inşa ediyoruz. Projelerimizi yakından takip ederek en kısa zamanda tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Gelecek olan kamu yatırımları ile Kartepemiz adından sıklıkla söz ettiren ilçe konumuna gelmiş olacaktır” şeklinde konuştu.

Öte yandan Kartepe'de Jandarmanın hizmet sorumluluk alanı değişmesi sonrasında yeni eklenen mahallelerle birlikte beş mahalleye hizmet vermek üzere Kartepe Uzuntarla Jandarma Karakolu yapımına başlandı. Bu kapsamda Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından Uzuntarla Mahallesi'ne 140 metre kare alan üzerinde yapımına başlanılan projede çalışmalar sürüyor. Tek katlı olarak yapılacak olan karakol içerisinde iki adet nezarethane, ifade alma odası, avukat ile görüşme odası, mutfak, santral, hizmet birimleri ve temel ihtiyaç alanları bulunacak.

Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından yapımına başlanan Uzuntarla Jandarma Karakolu'nun kaba inşaatı tamamlandı. Belirlenen standartlar ölçüsünde iç tadilat çalışmalarına da başlanıldı. Bu çalışmaların bitmesi ile iç dizayn ve bahçe düzenleme, peyzaj çalışmalarına başlanılacak. Hizmete hazır hale geldiğinde karakol 7/24 hizmet verecek.