Suadiye Meydanı için ilk adım atıldı

Kartepe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Etüt Proje Müdürlüğü tarafından talep edilen “Suadiye Mahallesi Meydan Düzenlemesi Yapım İşi” için ihale düzenlendi. Kartepe Belediyesi Toplantı Salonu’nda Fen İşleri Müdürü ve İhale Komisyonu Başkanı Samet Vural başkanlığında yapılan ihalede bir firma tarafından teklif verildi. Yaklaşık maliyeti 2 milyon 707 bin 991,89 TL olan ihaleye katılan firma tarafından 2 milyon 395 bin 625 TL teklifte verildi. Verilen tekliflerin açıklanması ardından ihale komisyonu başkanı tekliflerin incelenmesi için ihalenin birinci oturumunu sona erdirdi.

Öte yandan, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü tarafından talep edilen “Dekoratif Perde Duvar ve Beton Yapım İşleri” için ihale düzenlendi. Temizlik İşleri Müdürü ve İhale Komisyonu Başkanı Sinan Şahin başkanlığında gerçekleşen ihalede dört firma teklif verdi. Yaklaşık maliyetin 4 milyon 804 bin 381 TL olduğu ihaleye isteklilerden verilen en düşük teklif, 3 milyon 316 bin 525 TL olurken gelen en yüksek teklif ise 4 milyon 406 bin 450 TL oldu.