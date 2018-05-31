Suç makinesi 2 hırsız çaldıkları araçla kaza yapınca yakalandı

Edinilen bilgiye göre, otomobilleri çalınan 2 kişi polis ekiplerine gidere şikayetçi oldu. Aynı dönemde meydana gelen okul ve 3 farklı iş yerinden hırsızlık olaylarının bağlantılı olabileceği şüphesiyle Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Yapılan incelemede polis ekipleri, PTS kayıtlarından tespit ettikleri araçları kullanan 2 şahsın, Kartepe’deki bir okuldan dizüstü bilgisayar, bir kafeden yiyecek malzemesi, marketten 100 kilo karpuz, 60 kilo kavun, başka bir kafeden ise kasadaki 500 TL ile içerisinde 250 TL olan sadaka kutusunu çalınması olayına karıştıklarını belirledi.

Çaldıkları otomobille kaza yapınca yakayı ele verdiler

PTS kayıtlarından belirlenen araçların son görüldükleri yerde akşam saatlerinde devriye atan polis ekipleri, olaya karışan otomobille karşılaştılar. Polis ekiplerince durdurmak istediği otomobil, ikazlara rağmen kaçmaya çalışınca kovalamaca başladı. Uzun süren kovalamacada kaçan otomobilin Başiskele’de kaza yapması sonucunda araç içerisindeki 2 şahıs yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin peşine düştüğü şahıslardan M.F.(19) yakalanırken, 17 yaşındaki G.İ. ise açarak gözden kayboldu.

Kaçan hırsız evine yürürken yakalandı

Kaçan şahsı yakalamak için gece boyu aramaları sürdüren polis ekipleri, İ.G.’yi Kartepe Avluburun Mahallesi’nde evine doğru yürürken yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın evinde yapılan aramalarda ise çalıntı ihbarı verilen diğer aracın, tekerleri ve plakası sökülmüş halde evinin önünde park halinde olduğunu belirledi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahısların yapılan sorgusunda M.F.’nin hırsızlık suçlarından kaydı olduğu belirledi. Diğer şüpheli cezaevi firarisi olduğu tespit edilen İ.G.’nin ise 29 hırsızlık olayından kaydının bulunduğunu, 3 farklı suçtan aranmasının olduğunu ve 8 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunduğu ortaya çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi.