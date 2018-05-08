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08 Mayıs 2018 20:36

Suçüstü yakalanan fuhuş çetesinin engelli kadın lideri ve 2 üyesi tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde fuhuş yapıldığı belirlenen bir adrese polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda yakalanan ve yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları belirlenen engelli kadın çete lideri ve 2 çete üyesi tutuklandı.

Suçüstü yakalanan fuhuş çetesinin engelli kadın lideri ve 2 üyesi tutuklandı

08 Mayıs 2018 20:36


Olay, 6 Mayıs’ta Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında İzmit’te bulunan bir dairede fuhuş yapıldığı istihbaratını alan Kocaeli Emniyeti Asayiş Büro Amirliği Fuhuş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlatmıştı. Yürütülen çalışmalar kapsamında şahısların çetenin fuhuş yaptırdığı adresi izlemeye alan ekipler, daha sonra operasyon düzenlemiş, yapılan operasyonda fuhuşa teşvik ve aracılık etme, yer ve imkan sağlayan çetenin lideri olduğu belirlenen bedensel engelli G.Y. (44) isimli kadın ve çete üyeleri A.G. (48), Y.A. (36), S.Y. ve fuhuş yaptıkları belirlenen 4 kadın ile müşteri olarak adrese gelen 10 kişi suçüstü yakalanmıştı.


Gözaltına alınan şahıslar daha sonra Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilmiş ve şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından müşteri olarak operasyonun yapıldığı adrese gittiği belirlenen 10 kişi ve aslen Gürcistan uyruklu Türk vatandaşı kadın serbest bırakılırken, diğer 3 kadın ise sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilmişti.


Fuhuşa teşvik ve aracılık etme, yer ve imkan sağlamaktan 3 suç kaydı olan çete lideri G.Y. ve beraberindeki A.G., Y.A., S.Y. ise emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyedeki ifadelerinin ardından çete lideri G.Y. ve A.G. ile Y.A. tutuklanırken, S.Y.’nin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verildi.




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