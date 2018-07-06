Süper Lig’e çıkan İzmit Belediyespor’da yeni başkan Öztürk oldu

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde Mersin Basketbol’la çekişmeli bir final oynayan ancak 3-1 yenilerek ikinci olan, Federasyon Kupası’nda ise şampiyonluğa ulaşan İzmit Belediyespor’a, Süper Lig’den Yakın Doğu Üniversitesi’nin çekilmesiyle lige katılım için sözlü davet almıştı. Yaklaşık bir hafta önce sözlü davetin ardından Süper Lig için resmi devlet alan İzmit Belediyespor’da düzenlenen kongre ile Başkan Erdoğan Şentürk görevini Muhammed Öztürk’e devretti. Yapılan kongrenin ardından düzenlenen devir teslim töreninde görevi Öztürk’e devreden Şentürk, İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’nın Süper Lig’e çıkması halinde görevi devredeceğini daha önce söylediğini belirterek, takım için hizmetlerini sürdüreceğini açıkladı.

Kültür Tepesi’nde bulunan restoranda gerçekleşen yapılan devir teslim törenine Erdoğan Şentürk ve Muhammed Öztürk’ün yanı sıra, kulüp yöneticileri Emre Ercanlı ve Necati Akkuzu katılım gösterdi. Toplantıda konuşan eski başkan Erdoğan Şentürk, “Ben bu kulübün 2013 yılından beri başkanlığını yapıyorum. Bu kulüpte çok dağınık bir yapı mevcuttu. Bir buçuk senede kulübümüzü toparladık. 15’te görevi bırakacağımı söylemiştim. Fakat belediye başkanımız bana basketbol projesi yapmak istediğini ve projenin başında benim olmamı istediğini söyledi. 2015’te basketbol takımımızı kurarak ana branş olarak kabul ettik. İzmit Belediyespor’u birçok farklı branşta güzel noktalara taşıdık. 2018’te Süper Lig’e çıkacağız diye açıklama yapmışız. Bu zor bir açıklamaydı. Güzel bir yönetim kurulumuz var. Beraber başardık bu işi. İlk sene bölgesel ligde Türkiye 5.’si olduk ve ikinci lige çıktık” dedi.

"Amacımız basketbolu tekrar Kocaeli’ye getirmekti"

Amaçlarının basketbolu Kocaeli’ye kazandırmak olduğunu ifade eden Şentürk, “Sonra biz Nevşehir Gençlik Spor İl Müdürlüğü takımını 246 bin TL rakamla bağış yoluyla devraldık ve başkan olduk. Play-Off’ta güzel bir başarı elde ettik. Amacımız basketbolu tekrar Kocaeli’ye getirmekti. Bazen minibüslerle insanları maçlara taşıdık. Ama bu sene daha akıllı bir strateji geliştirdik. Bütçemiz 8-9 takımdan sonra geliyordu. 600 bin TL civarında bütçemiz vardı. Biz bu başarıları İzmit’in insanıyla gerçekleştirdik. Hocamız ve bazı oyuncularımız da İzmitli. Türkiye kupasını İzmit’e getirdik. Yıllar sonra Kocaeli’de elde edilen belki de en büyük başarıydı. Kadın basketbolunu yönetmek zor bir iş” diye konuştu.

"Arkadaşların işi gerçekten zor, şimdiden başarılar diliyorum"

“Bizimle beraber emek gösteren herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer veren Erdoğan Şentürk, “Şehir bunu çok istedi. 27 Mayıs’ta mevcut kulübümüzü kongre sonucunda Muhammet Öztürk’e teslim ettim. Gençlik Kulübümüzü de Muhammet Öztürk’e teslim ettim. Takım Süper Lig’e çıktığında benim işim bitecek demiştim. Arkadaşların işi gerçekten zor, şimdiden başarılar diliyorum. Bu başarı benim hayalimdi. Ben bu kulüpten hiç para almadım. Bu işi gönüllülük çerçevesi içerisinde yaptım” ifadelerine yer verdi.

Şentürk’ün ardından konuşan İzmit Belediyespor Kulübünün yeni başkanı Muhammed Öztürk ise, “İzmit’te spora destek vermeye çalışıyoruz. Şehrimizin sporuna değer katmaya çalışıyoruz. Kocaeli’de birkaç yıl sonra gençlerin Türkiye’de derece yapacağını düşünüyorum. Tüm belediyeler spora ciddi destek veriyor. Hedefimiz şehrimizdeki gençlerin potansiyelini ortaya çıkarmaktır. Atletizmde ve jimnastikte derece elde eden bir takımımız var. Kulüp olarak birçok branşta ilklere imza atıyoruz. Kadın Basketbol takımımızın Süper Lig’de olması gençlerimize bir heyecan kattı. Kocaelispor da ileride umarım Süper Lig’e çıkar da birçok dalda en üst ligde yer alırız. Her anlattığımız şeyin arkasında bir mimar var, o da Belediye Başkanımız” diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından İzmit Belediyespor Kulübü’nün yeni başkanı Muhammed Öztürk, Erdoğan Şentürk’e takım için yapmış olduğu hizmetler için teşekkür plaketi takdim etti.