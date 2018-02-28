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28 Şubat 2018 15:34

Suriye uyruklu sahte büyücü “Sizi ayırmak için büyü yapmışlar” diyerek genç çifti dolandırdı

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’nin Derince ilçesinde kapısını çaldığı genç çifte “Sizi ayırmaya çalışanlar büyü yapmış” diyerek değerli eşyalarını büyü çözme bahanesiyle aldıktan sonra kayıplara karışan Suriye uyruklu şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı.

Suriye uyruklu sahte büyücü “Sizi ayırmak için büyü yapmışlar” diyerek genç çifti dolandırdı

28 Şubat 2018 15:34


Olay 16 Şubat 2018 günü Derince Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğlen saatlerinde T.S.(38), F.S.(35) adlı evli çiftin kapısını çalan Suriye uyruklu S.J., genç çifte başkaları tarafından ayrılmaları için büyü yapıldığını, büyünün bozulmaması halinde ayrılacaklarını söyledi. Bunun üzerine panikleyen çift, büyüyü bozabileceğini söyleyen S.J.’yi eve aldılar. Eve giren S.J., çiftten evdeki değerli eşyaları yanında getirdiği poşetin içerisine koymasını istedi. S.J. daha sonra yaklaşık 1000 TL değerindeki telefon ile altın kolyeyi poşete koyan çifte büyünün bozulması için odadan çıkmaları gerektiğini söyledi. Bir süre sonra odadan çıkan S.J., büyünün bozulması için kendisinin evden çıkana kadar poşetin açılmamasını söyleyerek evden ayrıldı.


Bir süre bekleyen çift odaya girip poşeti açtıklarında ise poşete koydukları telefon ve altın kolyenin yerinde çakıl taşları olduğunu görünce dolandırıldıklarını anladılar. Bunun üzerine polis ekiplerine haber veren çift, şahsın yakalanması için şikayetçi oldu. Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda Körfez Güney Mahallesi’nde şahsı gözaltına aldılar.


Emniyete götürülen ve dolandırılan çift tarafından teşhis edilen S.J. ise suçlamaları kabul etmedi. Olayda çiftin kaybolan eşyaları bulunamazken, emniyette işlemleri tamamlanan S.J., Kocaeli Adliyesine sevk edildi.




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