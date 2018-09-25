Suriyeli Ahmet'in icatları beğeni topluyor

Kartepe Belediyesi Abdülhamid Bilgi Evi'nde eğitim gören Suriyeli Ahmet Haskir, icatları ile öğrenci arkadaşlarına örnek oluyor.

Suriye'de yaşanan savaş birçok insan hikayesinin ortaya çıkmasına neden oldu. Suriye'de mütevazi bir şekilde hayatlarına devam eden Haskir ailesi, başlayan savaşla birlikte Türkiye'ye sığındılar. Yaser-İman Haskir çifti dört çocuklarıyla birlikte evlerinden kurtarabildikleri ile 5 km yolu yürüyerek Türkiye'ye ulaştılar. Yaklaşık üç yıl önce Kartepe Acısu Mahallesi'ne gelerek kendilerine yeni bir hayat kurdular. Suriyeli Haskir çiftinin 14 yaşında ki oğlu Ahmet Haskir, farklı özellikleri ile dikkat çekiyor. Normal eğitimlerine devam eden Ahmet, diğer taraftan icatlar yapıyor. Acısu Mahallesi'nde bulunan Abdülhamid Bilgi Evi'nde destek eğitimlerine devam eden Ahmet Haskir, yaptığı icatlarla büyüklerinin takdirini topluyor. Öyle ki Kartepe Belediyesi'nin desteği ile düzenlenen Bilim Şenliği'nde icatları görücüye çıkaran, Haskir bugüne kadar içecek makinesi, temizlik robotu, temizlik arabası, robot Rıfkı, ot biçme makinesi gibi yaşından büyük icatları oldu. Abdülhamid Bilgi Evi öğretmeni Sema Koç nezaretinde eğitimine devam eden Ahmet Haskir, azimli çalışmasıyla herkesin takdirini kazanıyor. Kartepe'de yaşamaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Ahmet Haskir “Buraya geldiğimizden bu yana bizlere destek veren herkese teşekkür ederim. Kartepe Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez, bizlerin eğitimlerine büyük destek veriyor. Çok teşekkür ederim. Dünyanın birçok yerinde yeni icatlar yapılmaktadır. Onların hazırladıkları videoları izliyorum. Ardından başka fikirler aklıma geliyor. İcatlarımızı yaparken öğretmenlerimiz olsun öğrenci arkadaşlarım olsun büyük destek veriyor. İnsanların daha huzurlu ve mutlu oldukları bir dünya için icat yapıyorum. İnşallah bir gün dünyada savaşlar biter” dedi.