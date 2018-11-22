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Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıkan yangın korkuttu

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin Derince ilçesinde Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Derince ilçesinde Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Olay 12.30 sıralarında Derince Çenedağğ Mahallesi Çamlıca Sokak üzerinde bulunan 2 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 katlı binanın giriş katında Suriyeli Bessem Hac ve ailesinin kaldığı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Oturma odasında başlayan yangının kısa sürede büyümesi sonrasında binada yaşayanlar dışarı çıkarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrasında yangın kısa sürede söndürüldü. Evde maddi hasara neden olan yangın hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.

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