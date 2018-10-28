Suriyeli çocukların eğitimi es geçilmedi

Göç, mülteci ve insanlık konularını işleyen Kartepe Zirvesi'nde Suriyeli çocukların eğitim durumu konuşuldu.

Sakarya Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Kemal Şan ve Yunus Eroğlu, Suriyeli mülteci çocukların eğitim sorununu, Hatay İl Özel İdaresinde yaptıkları alan araştırması sonucu elde ettikleri verileri paylaştı. Eroğlu, “Suriyeli çocukların yüzde 94'ü okul çağında ancak sadece yüzde 54'ü ilk ve ortaokulda okumakta. 2014 yılında yayınlanan genelge ile Suriyeli çocukların Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda okumasına imkan tanındı. Eğitim dili, kayıt sorunu ve sosyo ekonomik sebepler başlıca karşılaşılan sorunlardandır” dedi. Prof. Dr. Mustafa Kemal Şan, “Mültecilerin temel problemlerinin başında göç ettikleri topluma entegrasyonu problemi gelmektedir. Amerika aldıkları göçe kendi kültürünü geliştirmiştir. Göçmenlerin oluşturduğu birçok kültürel çeşitlilikleri vardır” diye konuştu.

İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu, Prof. Dr. Yeşim Özer Yürür, Dr. Zeynep Özde Ateşok, Türkiye'de mültecilerin yükseköğretime erişimi ve katılımı konusunda bildiri sundular. Dr. Zeynep Özde Ateşok, “Mültecilerin ve sığınmacıların yükseköğretime ulaşma oranı çok düşük seviyede. 20 binden fazla Suriyeli öğrenci Türkiye'de yükseköğretim eğitimi almakta. 148 bin yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencisi var. Türkiye; Irak, Afganistan, Yemen gibi birçok ülkeden öğrenciye yükseköğretimde ev sahipliği yapmakta. İstanbul Üniversitesinde bin 200 Suriyeli öğrenci öğrenim görmekte. Türkiye yıkılan coğrafyalardan yabancı öğrencilere kapılarını açarak yükseköğretim desteği vermektedir. Suriyelilerin sınavsız üniversiteye girişi konusunda yanlış bir algı var. Sadece özel öğrenci statüsü verilmişti ilk etapta. Öğrencilerin eğitime erişimini kolaylaştırmak amacıyla öğrencilerin harçlarının karşılanması kararı verildi. 2014 yılından önce Suriyeli öğrencilerin Türkiye'deki üniversitelere yatay geçiş yapması kararı vardı. Her üniversitenin kendi kabul ve başvuru koşulları var” şeklinde konuştu.

Erciyes Üniversitesi'nden Dr. Muhammed Esat Altıntaş, “Devlet okullarına giden Suriyeli çocukların karşılaştıkları sorunlarını araştırırken Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin gözüyle bir araştırma çalışması yaptık. Dil engeliyle ve toplumsal uyumla ilgili sorunlarla karşılaşmakta Suriyeli çocuklar. Suriyeli çocuklar kendi aralarında gruplaşarak Türkiyeli çocuklarla ve öğretmenleriyle iletişim kuramıyorlar. Dil problemi çocukların eşit düzeyde eğitim almalarını engelliyor. Öğrenciler yaşadıkları birçok problemi dil engeli sebebiyle öğretmenleriyle dahi paylaşamıyorlar” dedi..