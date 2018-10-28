Suriyeli Mheidi yaşadığı zulmü anlattı

Kartepe Zirvesi'ne konuk olan Suriye Nur Derneği Başkanı Mheidi Daoud, Esed rejiminin uyguladığı baskı ve zulmü anlattı.

Göç, Mültecilik ve İnsanlık ana temasıyla düzenlenen Kartepe Zirvesi'nde “Ortadoğu'da Göç ve Arap Dünyası” panel oturumu gerçekleştirildi. İç savaş öncesi Suriye'deki hayatı anlatan Suriye Nur Derneği Başkanı Mheidi Daoud, Esed rejiminin uyguladığı baskı ve zulmü anlattı.

Türkiye'de tıp okuduğunu belirten Suriye Nur Derneği Başkanı Mheidi Daoud, Suriye'de savaş öncesi hayatı anlattı. Suriye'nin sosyalist sistemle yönetildiğini fakat devletin vatandaşlara eşit davranmadığını ifade etti. Esed rejimine yakın grupların ayrıcalıklara tabi olduğunu söyleyen Daoud, rejime yakın olmayanların gözaltı ve baskılarla sindirildiğini ifade etti. Suriye'de faaliyette bulunan 18 istihbarat teşkilatı olduğunu söyleyen Daoud, Dera ayaklanmasında yaşanan olayların fitilinin de bölgedeki istihbarat başkanının sözleri ve davranışıyla ateşlendiğini söyledi.

Suriye Nur Derneği Başkanı Mheidi Daoud, “Suriye, halkının değil Esed rejiminin Suriye'siydi. Rejim 8 yıldır insanlık suçu işliyor. Uluslararası kuruluşlar bu yapılanları görmemezlikten geldi. Suriyelilerin Türkiye'ye gelmesinde coğrafi olarak bir engel yok. Suriyeliler ile Türklerin adet ve örfleri de sosyal hayatında kültürel açıdan birbirlerine çok benzer. Esed rejimi kapalı ve bencil bir toplum oluşturdu. Suriyelilerin Türkiye'de adaptasyon süresinin uzaması da bu sebepten” dedi.

Medipol Üniversitesinden Prof. Dr. Berat Özipek, sığınmacı haklarını savunmak konusunda sunum yaptı. 100 yıl öncede Balkanlar ve Kafkaslardan İstanbul'a göçler olduğunu hatırlatan Özipek, sığınmacılara karşı ayrımcı bakış açısının yüz yıl öncede olduğunu belirtti. “Ayrımcı bakış açısının yanında sığınmacılara kol kanat geren insanlar da vardı. Sığınmacılık bir haktır. Sığınmacıları kabul etmek bir lütuf değil bir ödevdir. Sığınmacıların haklarını savunabileceği bir ahlaki ve hukuki yapı oluşturulmalıdır. Sığınmacı dostu politikalar güden bir ülkenin dünyadaki saygınlığı artar ve orasını bir cazibe merkezi haline getirir” diye konuştu. Sığınmacıların geldikleri ülkeye çok fazla şey kattıklarını dile getiren Özipek, göçmenlerin ekonomiye katkılarının da olduğunu belirtti. Göçmenlerin işsizliği arttırdığı inancının yanlış olduğunu ifade eden Özipek, sığınmacılara karşı ayrımcı önyargının temelinde siyasi sebeplerinde olduğunu belirtti.

The Harry Truman Araştırma Merkezi'nden Dr. Amira Halperin, göçmenlerin bir ülkeye gitmeden önce o ülke ile alakalı bilgi almak için sosyal medyadan araştırma yaptıklarını belirtti. Dr. Amira Halperin, Filistinli mültecilerle yaptığı görüşmelerde mültecilerin sosyal medyayı seslerini dünyaya duyurmak için kullandıklarını söylediklerini ifade etti. “Kanada göçmenlerin ülkesidir” diyen Halperin, Kanada Başbakanı Justin Trudea‘nun politikalarının göçmenlere kucak açmak ve onlara iskan sağlayarak onları yeni bir hayata geçirdiğini ifade etti.