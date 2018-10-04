Sürücü, yolcuları tahliye etti, otobüsten alevler çıkmaya başladı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde içerisinde yolcu bulunan ve altından dumanlar çıkmaya başlayan özel hak otobüsü, çevredekilerin uyarması üzerine sürücüsü tarafından durdurularak yolcular tahliye edildi. Yanmaya başlayan otobüsü itfaiye ekipleri söndürdü.

Olay, Gebze Hacıhalil Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Gebze'den Dilovası'na yolcu taşıyan Alparslan Mulas yönetimindeki 41 J 4171 plakalı özel halk otobüsünün alt kısmından bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Çevredekilerin uyarısı sonrasında aracı durduran sürücü Mulas, hızla yolcuları tahliye ederek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Yolcuların tahliye olması sonrasında aracın altından çıkan dumanlar aleve dönüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü. Aracın maddi hasar gördüğü ve yaralananın olmadığı yangın hakkında inceleme başlatıldı.