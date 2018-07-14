Sürücünün manevrası küçük kızın araç altında kalmasını önledi

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza öğlen saatlerinde Başiskele Yeşilyurt Mahallesi Cuhadar Caddesi Aşağı Yuvacık Meydan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çorum’dan ailesiyle birlikte akraba ziyareti için Kocaeli’ne gelen Hatice K.D.’nin (8) içinde olduğu 41 KJ 029 plakalı otomobil Aşağı Yuvacık mevkiinde yol kenarında durdu. Otomobilden inerek yolun karşısına geçen babasının yanına gitmek isteyen Hatice K.D. aracın arkasından hızla yola çıktı. Yolun karşısına geçmeye çalışan küçük kız, karşı yönden gelen plakası öğrenilemeyen panelvan bir minibüsün çarpması sonucu savrularak yaralandı.

Çarpmanın şiddetiyle ayağı kırıldı

Panelvan araç sürücüsünün manevrası ile tekerlerin altında kalmaktan son anda kurtulan Hatice K.D.’ye araç çarptığını gören yakınları ise otomobilden inerek hızla yanına koştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Gölcük Necati Devlet Hastanesine kaldırılan Hatice K.D. tedavi altına alındı. Kırılan ayağı alçıya alınan Hatice K.D.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Kaza anı ise bir iş yerinin kameralarına yansıdı. Görüntülerde kız çocuğu hızla araçtan inerek yolun karşısına geçen babasının peşinden koşuyor. Otomobilin arkasından yola çıkan küçük kız, panelvan minibüsün çarpması sonucu yola savruluyor. Savrulan küçük kız, panelvan minibüs sürücüsünün ani manevrası sonucu tekerleğin altında kalmaktan kurtuluyor. Kazayı gören yakınları ise hızla küçük kızın başına koşuyor.