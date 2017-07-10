Tadilattaki caminin yanına yapılan mescit vatandaşı sevindirdi

Kocaeli Valiliği’nin tadilat çalışması nedeniyle kapattığı caminin oraya İzmit Belediyesi’nce 100 metrekarelik mescidin yapılması bölge sakinlerince sevinçle karşılandı. Yaklaşık 70 bin lira harcanarak yapılan mescit sayesinde namazlarını rahat bir şekilde kılacaklarını söyleyen vatandaşlar, “17 Ağustos 1999 depreminde camimiz hasar görüştü. Geçtiğimiz Ramazan öncesi de onarım için kapatılmıştı. Özellikle yaşlılarımız, yakında cami olmadığı için cemaatle namaz kılma konusunda sıkıntı çekiyordu. Sağ olsun İzmit Belediye Başkanımız bizlerin bu sıkıntısını yaptırdığı geçici mescit ile gidermiş oldu. Kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır” şeklinde konuştular.