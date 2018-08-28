Takla atan aracın sürücüsü yaralandı

Çarpmanın etkisi ile takla atan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, 15.30 sularında Kocaeli’nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı Yanyol’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kuveyt vatandaşı Waleed Hasan Aly E. idaresindeki 41 HJ 793 plakalı otomobil, İzmit istikametinde seyir halindeyken, kavşaktan yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet Ç. kontrolündeki 16 KP 906 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada tabelalara çarparak takla atan hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet Ç. yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince araçtan çıkartılan Ahmet Ç., sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ahmet Ç. Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol, kontrollü olarak trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.