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04 Ağustos 2018 21:37

Takla atan araçtan burnu kanamadan çıktı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde E-5 İstanbul istikametine seyir halinde aracın fren sisteminin kilitlenmesi sonucu kaza meydana geldi.

Takla atan araçtan burnu kanamadan çıktı

04 Ağustos 2018 21:37

Takla atan araçtan sürücü yara almadan kurtuldu.


Kaza, saat 20.00’da E-5 İstanbul istikametinde yaşandı. Tek taraflı kaza aracın ABS fren sisteminin kitlenmesi sonucu meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat Gebze’den İstanbul’a seyir halinde olan E.A. yönetimindeki 34 BEZ 175 plakalı araç develi durağı E5 bağlantı yoluna geldiğinde ABS fren sisteminin kitlenmesi sonucu yolun dışına savruldu. Yolun dışına savrulan araç takla atarak durabildi. İki takla atan aracın sürücüsü E.A. burnu bile kanamadan araçtan kurtuldu.


Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Alınan ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler araç sürücüsü E.A.’ ya olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. E.A.’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.




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