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28 Haziran 2018 21:26

Taksiciye silahlı saldırı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir taksi sürücüsü yanına başka bir araçla gelen kişi tarafından silahla yaralandı.

Taksiciye silahlı saldırı

28 Haziran 2018 21:26


Olay, İzmit Karadenizliler Mahallesi’nde bulunan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre N.C. (34) adlı taksi sürücüsü, aracına aldığı N.Ö. adlı kadın ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrasında taksinin yanına gelen koyu renkli bir başka araçtan inen kimliği belirsiz kişi, taksinin dışından silahla iki el ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar, taksinin camını parçalayarak taksi sürücüsünü ayağından yaraladı.


Silah seslerini duyanlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verirken, taksici ile tartışan kadının da bindiği koyu renkli araç hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.




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