Tanıştıkları otobüs düğün araçları oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ulaşım Park’a ait 200 numaralı İzmit-Kartal otobüsünde tanışan çift, hafta sonu Derince Yenikent Mahallesi’nde yapılan düğün töreniyle evlendi. Çiftin düğün aracı ise tanıştıkları 200 hat numaralı otobüs oldu. Çiftin tanıştıkları 200 numaralı otobüs, Derince Sırrıpaşa Mahallesi Çavdar Caddesi’nde yer alan bir çiçekçide görenlerin şaşkın bakışları arasında gelin arabası olarak süslendi.

Derince Eğitim Araştırma Hastanesinde çalışan Müslüm Yıldız ile İlknur Yıldız çifti, seyahat esnasında tanıştıkları belediye otobüsünü gelin arabası yaptı. Araç yaklaşık bir saatte süslenirken, organizasyon firması ilk kez bir belediye otobüsünü gelin arabası olarak süslediklerini söyledi. Gelin arabası gibi süslenen hat 200 otobüsü, konvoy eşliğinde gelin evine gitti. Daha sonra buradan gelini alan damat ve yakınları, gelin arabası olarak kullandıkları otobüsle birlikte konvoy halinde düğün salonuna gitti.

Otobüste tanışma hikayelerini anlatan çiftin mutlulukları gözlerinden okundu. Otobüste tanışma anını anlatan damat Müslüm Yıldız, “İlknur otobüse binince bavulunu önüme koydu. O an gözlerini gördüm onun, yüzüne baktım ve ondan etkilendim. Türk filmlerindeki gibi aklımdan geçirmeye başladım. Acaba ne söylesem de tekrar gözlerini görsem. Tekrar gözlerine bakmak ve onunla konuşmak için bahane arıyordum. Daha sonra yanıma oturdu. Muhabbet etmek için bahaneler aradım. Sonra muhabbete başladık. Yol boyunca yaptığımız muhabbetten sonra onunla çok fazla ortak yönümüz olduğunu fark ettim. Onunla tekrar karşılaşmak istiyordum. Daha sonraları görüşmek için irtibatlarımızı aldık. O günden bu yana da her zaman beraberiz. Sonuç işte bugün düğünümüz oluyor” şeklinde konuştu.

Düğün günü belli olduktan sonra aklına İlknur hanımla tanıştıkları otobüsü düğün aracı olarak kullanma fikrinin geldiğini ifade eden Yıldız, “Daha sonra Büyükşehir Belediyesi ile görüştüm. Durumu yetkililere anlattım. Sağ olsunlar onlar da sıcak baktılar. Düğün günü 200 numaralı hattaki otobüsü bize düğün aracı olarak tahsis ettiler. Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na ve ilgili personele teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

4 Şubat 2015’te tanıştıklarını belirten gelin İlknur Yıldız ise “O gün kardeşimin yanına gitmiştim ben İstanbul’a. Kocaeli’ye dönüş için 17.30’da otobüse binmiştik. Sonra ben onun yanına oturdum. Onun bana bakışlarını fark ettim. Bir şekilde aramızda bir muhabbet oldu. O gün kardeşimin yanından sıkılıp erken ayrılmaya karar vermeseydim Müslüm ile tanışamayacaktım” açıklamasını yaptı.