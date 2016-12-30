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30 Aralık 2016 14:24

Tarihçi Çelik, Orta Doğu’yu anlattı

Tarihçi Çelik, Orta Doğu’yu anlattı

30 Aralık 2016 14:24

Prof. Dr. Mehmet Çelik “Gündem Özel” konulu konferansı ile Gebzelilerle buluştu.
Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Mehmet Çelik, “Gündem Özel” konulu konferansı ile Gebzelilerle bir araya geldi. Prof. Dr. Çelik, Türkiye üzerinde oynanmak isteyen oyunları ve Orta Doğu’da yaşananları, bilinmeyen yönleriyle Gebzelilerle paylaştı. Konferansa belediye başkan yardımcısı Sadık Albayrak, birim müdürleri ve Gebzeli vatandaşlar katıldı.
Programda konuşan Prof. Dr. Mehmet Çelik, “İsrail, İslam coğrafyasında adeta bir okyanus içerisinde bir ada. Sanmayın İsrailliler çok rahat, sürekli endişe içerisindeler. Hiddink Sendromu denilen hastalığı İsrail, tıp Literatürüne sokmuştur. Sürekli bir endişe, çünkü bugün belki okyanus duruldu ama yarın ne olacağını bilmedikleri için endişeleri onları her geçen gün karamsarlığa itmiştir. Bu tehlike peki nasıl savuşturulur. Okyanusu parçalara bölerek. Bu ne demek Irak, Suriye ve Türkiye’dir. Şu anda yaşananlarda aynen budur aslında. Türkiye’de bu projede yer alıyor” ifadelerini kullandı.



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